Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 12,48 12,90 -3,26 Mavi Giyim 56,05 57,85 -3,11 Türk Hava Yolları 13,48 13,86 -2,74 Koza Altın 82,40 84,45 -2,43 Bim Mağazalar 47,12 48,26 -2,36 TAV Havalimanları 23,60 24,08 -1,99 Pegasus 65,25 66,40 -1,73 Kordsa Teknik Tekstil 14,62 14,87 -1,68 Sabancı Holding 9,25 9,40 -1,60 Tüpraş 109,30 111,00 -1,53 İpek Doğal Enerji 10,26 10,40 -1,35 Adana Çimento (A) 9,26 9,38 -1,28 Çemtaş 7,13 7,22 -1,25 Eczacıbaşı İlaç 4,18 4,23 -1,18 Koza Madencilik 12,56 12,71 -1,18 Çimsa 9,28 9,39 -1,17 Vestel 15,88 16,06 -1,12 İş Bankası (C) 6,22 6,29 -1,11 Akbank 7,45 7,53 -1,06 Enerjisa Enerji 8,09 8,17 -0,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)