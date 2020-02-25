Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 12,48 12,90 -3,26 Mavi Giyim 56,05 57,85 -3,11...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 12,48 12,90 -3,26
Mavi Giyim 56,05 57,85 -3,11
Türk Hava Yolları 13,48 13,86 -2,74
Koza Altın 82,40 84,45 -2,43
Bim Mağazalar 47,12 48,26 -2,36
TAV Havalimanları 23,60 24,08 -1,99
Pegasus 65,25 66,40 -1,73
Kordsa Teknik Tekstil 14,62 14,87 -1,68
Sabancı Holding 9,25 9,40 -1,60
Tüpraş 109,30 111,00 -1,53
İpek Doğal Enerji 10,26 10,40 -1,35
Adana Çimento (A) 9,26 9,38 -1,28
Çemtaş 7,13 7,22 -1,25
Eczacıbaşı İlaç 4,18 4,23 -1,18
Koza Madencilik 12,56 12,71 -1,18
Çimsa 9,28 9,39 -1,17
Vestel 15,88 16,06 -1,12
İş Bankası (C) 6,22 6,29 -1,11
Akbank 7,45 7,53 -1,06
Enerjisa Enerji 8,09 8,17 -0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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