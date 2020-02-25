Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,48
|12,90
|-3,26
|Mavi Giyim
|56,05
|57,85
|-3,11
|Türk Hava Yolları
|13,48
|13,86
|-2,74
|Koza Altın
|82,40
|84,45
|-2,43
|Bim Mağazalar
|47,12
|48,26
|-2,36
|TAV Havalimanları
|23,60
|24,08
|-1,99
|Pegasus
|65,25
|66,40
|-1,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,62
|14,87
|-1,68
|Sabancı Holding
|9,25
|9,40
|-1,60
|Tüpraş
|109,30
|111,00
|-1,53
|İpek Doğal Enerji
|10,26
|10,40
|-1,35
|Adana Çimento (A)
|9,26
|9,38
|-1,28
|Çemtaş
|7,13
|7,22
|-1,25
|Eczacıbaşı İlaç
|4,18
|4,23
|-1,18
|Koza Madencilik
|12,56
|12,71
|-1,18
|Çimsa
|9,28
|9,39
|-1,17
|Vestel
|15,88
|16,06
|-1,12
|İş Bankası (C)
|6,22
|6,29
|-1,11
|Akbank
|7,45
|7,53
|-1,06
|Enerjisa Enerji
|8,09
|8,17
|-0,98