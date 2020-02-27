Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 10,91 13,10 -16,72 Alarko GMYO 15,23...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 10,91 13,10 -16,72
Alarko GMYO 15,23 17,80 -14,44
Karsan Otomotiv 1,73 1,94 -10,82
Pegasus 57,90 63,70 -9,11
İş Finansal Kiralama 3,34 3,65 -8,49
Sasa Polyester 9,04 9,86 -8,32
Türk Hava Yolları 12,15 13,24 -8,23
GSD Holding 1,52 1,65 -7,88
Gözde Girişim 3,88 4,21 -7,84
Vestel 14,66 15,90 -7,80
Albaraka Türk 1,42 1,53 -7,19
Aksa Enerji 3,51 3,78 -7,14
T.S.K.B. 1,18 1,27 -7,09
Klimasan Klima 20,00 21,50 -6,98
İpek Doğal Enerji 9,75 10,48 -6,97
Doğuş Otomotiv 10,13 10,87 -6,81
Netaş Telekom. 13,75 14,74 -6,72
Tekfen Holding 15,73 16,84 -6,59
Zorlu Enerji 1,42 1,52 -6,58
İş GMYO 1,71 1,83 -6,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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