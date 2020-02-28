Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 21,94 24,32 -9,79 MLP Sağlık 14,89 16,48 -9,65 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 21,94 24,32 -9,79
MLP Sağlık 14,89 16,48 -9,65
Borusan Mannesmann 9,89 10,91 -9,35
Koza Altın 73,00 79,75 -8,46
TAV Havalimanları 20,36 22,12 -7,96
Alarko GMYO 14,07 15,23 -7,62
Bursa Çimento 3,39 3,66 -7,38
Ülker Bisküvi 20,48 22,10 -7,33
Turcas Petrol 3,30 3,56 -7,30
Net Holding 2,00 2,15 -6,98
T.S.K.B. 1,10 1,18 -6,78
Garanti Bankası 9,50 10,19 -6,77
Tümosan Motor ve Traktör 6,06 6,50 -6,77
Pegasus 54,00 57,90 -6,74
GSD Holding 1,42 1,52 -6,58
Torunlar GMYO 2,56 2,74 -6,57
İş Bankası (C) 5,71 6,11 -6,55
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 2,45 -6,53
Zorlu Enerji 1,33 1,42 -6,34
İş Fin.Kir. 3,13 3,34 -6,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Koza Altın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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