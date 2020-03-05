Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|50,00
|51,70
|-3,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,19
|13,56
|-2,73
|Ege Endüstri
|640,20
|655,00
|-2,26
|Gözde Girişim
|3,73
|3,80
|-1,84
|TAV Havalimanları
|19,75
|20,12
|-1,84
|Doğuş Otomotiv
|10,00
|10,17
|-1,67
|Vestel
|13,68
|13,90
|-1,58
|Çelebi
|89,75
|91,15
|-1,54
|Alarko Holding
|5,40
|5,48
|-1,46
|Arçelik
|18,81
|19,08
|-1,42
|Çimsa
|9,26
|9,39
|-1,38
|Deva Holding
|9,68
|9,80
|-1,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,53
|2,56
|-1,17
|Yataş
|7,59
|7,68
|-1,17
|Trakya Cam
|3,41
|3,45
|-1,16
|Tofaş Oto. Fab.
|27,06
|27,36
|-1,10
|Tüpraş
|99,45
|100,50
|-1,04
|Karsan Otomotiv
|1,91
|1,93
|-1,04
|Enerjisa Enerji
|8,44
|8,52
|-0,94
|Türk Traktör
|58,85
|59,40
|-0,93