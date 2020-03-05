Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 50,00 51,70 -3,29 Kordsa Teknik Tekstil 13,19 13,56 -2,73 Ege Endüstri 640,20 655,00 -2,26 Gözde Girişim 3,73 3,80 -1,84 TAV Havalimanları 19,75 20,12 -1,84 Doğuş Otomotiv 10,00 10,17 -1,67 Vestel 13,68 13,90 -1,58 Çelebi 89,75 91,15 -1,54 Alarko Holding 5,40 5,48 -1,46 Arçelik 18,81 19,08 -1,42 Çimsa 9,26 9,39 -1,38 Deva Holding 9,68 9,80 -1,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 2,56 -1,17 Yataş 7,59 7,68 -1,17 Trakya Cam 3,41 3,45 -1,16 Tofaş Oto. Fab. 27,06 27,36 -1,10 Tüpraş 99,45 100,50 -1,04 Karsan Otomotiv 1,91 1,93 -1,04 Enerjisa Enerji 8,44 8,52 -0,94 Türk Traktör 58,85 59,40 -0,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)