Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 50,00 51,70 -3,29 Kordsa Teknik Tekstil 13,19 13,56 -2,73...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 50,00 51,70 -3,29
Kordsa Teknik Tekstil 13,19 13,56 -2,73
Ege Endüstri 640,20 655,00 -2,26
Gözde Girişim 3,73 3,80 -1,84
TAV Havalimanları 19,75 20,12 -1,84
Doğuş Otomotiv 10,00 10,17 -1,67
Vestel 13,68 13,90 -1,58
Çelebi 89,75 91,15 -1,54
Alarko Holding 5,40 5,48 -1,46
Arçelik 18,81 19,08 -1,42
Çimsa 9,26 9,39 -1,38
Deva Holding 9,68 9,80 -1,22
Yapı ve Kredi Bank. 2,53 2,56 -1,17
Yataş 7,59 7,68 -1,17
Trakya Cam 3,41 3,45 -1,16
Tofaş Oto. Fab. 27,06 27,36 -1,10
Tüpraş 99,45 100,50 -1,04
Karsan Otomotiv 1,91 1,93 -1,04
Enerjisa Enerji 8,44 8,52 -0,94
Türk Traktör 58,85 59,40 -0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Kordsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:54 Kaynak: AA
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