Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 2,78 3,25 -14,46 Alarko GMYO 11,92 13,83 -13,81 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 2,78 3,25 -14,46
Alarko GMYO 11,92 13,83 -13,81
Batı Çimento 2,91 3,37 -13,65
GSD Holding 1,26 1,45 -13,10
İş Fin.Kir. 2,76 3,16 -12,66
İpek Doğal Enerji 8,12 9,29 -12,59
Torunlar GMYO 2,41 2,74 -12,04
Borusan Mannesmann 8,75 9,90 -11,62
Eczacıbaşı Yatırım 9,80 11,00 -10,91
Anadolu Grubu Holding 14,93 16,67 -10,44
Güneş Sigorta 2,26 2,52 -10,32
Karsan Otomotiv 1,66 1,85 -10,27
Koza Madencilik 10,05 11,20 -10,27
Türk Telekom 7,01 7,80 -10,13
Net Holding 1,78 1,98 -10,10
Odaş Elektrik 1,87 2,07 -9,66
Tümosan Motor ve Traktör 5,35 5,92 -9,63
Alarko Holding 4,70 5,20 -9,62
İş Y. Men. Değ. 4,16 4,60 -9,57
Kardemir (D) 2,43 2,68 -9,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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