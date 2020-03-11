Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 10,56 11,90 -11,26 Yataş 6,31 6,80 -7,21 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 10,56 11,90 -11,26
Yataş 6,31 6,80 -7,21
Koç Holding 15,51 16,64 -6,79
Odaş Elektrik 1,61 1,72 -6,40
Turcas Petrol 2,28 2,43 -6,17
Alarko Holding 4,19 4,46 -6,05
Enerjisa Enerji 7,15 7,61 -6,04
Tümosan Motor ve Traktör 4,70 4,99 -5,81
Anadolu Cam 3,02 3,20 -5,63
Çelebi 70,50 74,65 -5,56
İş Fin.Kir. 2,45 2,59 -5,41
Doğuş Otomotiv 8,35 8,82 -5,33
Tekfen Holding 12,78 13,49 -5,26
Erbosan 18,20 19,17 -5,06
Otokar 128,30 135,00 -4,96
Batı Çimento 2,55 2,67 -4,49
İndeks Bilgisayar 8,54 8,94 -4,47
Soda Sanayii 5,02 5,25 -4,38
Çimsa 7,73 8,08 -4,33
İskenderun Demir Çelik 6,73 7,03 -4,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Yataş, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi

Son Dakika Haberleri
00:18 İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak
00:08 New York borsası sert düşüşle kapandı
23:58 Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı
23:53 ABD'nin başkenti Washington'da ohal ilan edildi
23:43 ABD'nin "Avrupa'ya seyahat kısıtlaması getireceği" iddia edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:26:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]