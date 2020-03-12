Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 8,45 10,56 -19,98 Turcas Petrol 1,83...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 8,45 10,56 -19,98
Turcas Petrol 1,83 2,28 -19,74
MLP Sağlık 13,75 16,97 -18,97
Odaş Elektrik 1,32 1,61 -18,01
Güneş Sigorta 1,70 2,07 -17,87
Gözde Girişim 2,71 3,29 -17,63
Karsan Otomotiv 1,27 1,54 -17,53
Vestel 9,00 10,84 -16,97
Torunlar GMYO 1,86 2,24 -16,96
Tümosan Motor ve Traktör 3,94 4,70 -16,17
Bizim Mağazaları 7,88 9,38 -15,99
Karel Elektronik 11,07 13,15 -15,82
Migros Ticaret 19,35 22,98 -15,80
İş Fin.Kir. 2,07 2,45 -15,51
Sasa Polyester 5,96 7,00 -14,86
Batı Çimento 2,18 2,55 -14,51
Doğuş Otomotiv 7,17 8,35 -14,13
Halk GMYO 1,18 1,37 -13,87
Alarko Holding 3,61 4,19 -13,84
İş GMYO 1,28 1,48 -13,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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