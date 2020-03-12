Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|8,45
|10,56
|-19,98
|Turcas Petrol
|1,83
|2,28
|-19,74
|MLP Sağlık
|13,75
|16,97
|-18,97
|Odaş Elektrik
|1,32
|1,61
|-18,01
|Güneş Sigorta
|1,70
|2,07
|-17,87
|Gözde Girişim
|2,71
|3,29
|-17,63
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,54
|-17,53
|Vestel
|9,00
|10,84
|-16,97
|Torunlar GMYO
|1,86
|2,24
|-16,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,94
|4,70
|-16,17
|Bizim Mağazaları
|7,88
|9,38
|-15,99
|Karel Elektronik
|11,07
|13,15
|-15,82
|Migros Ticaret
|19,35
|22,98
|-15,80
|İş Fin.Kir.
|2,07
|2,45
|-15,51
|Sasa Polyester
|5,96
|7,00
|-14,86
|Batı Çimento
|2,18
|2,55
|-14,51
|Doğuş Otomotiv
|7,17
|8,35
|-14,13
|Halk GMYO
|1,18
|1,37
|-13,87
|Alarko Holding
|3,61
|4,19
|-13,84
|İş GMYO
|1,28
|1,48
|-13,51