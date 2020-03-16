Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00 Tat Gıda 5,13 5,70 -10,00 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00
Tat Gıda 5,13 5,70 -10,00
Vestel 8,91 9,90 -10,00
Koza Altın 54,90 61,00 -10,00
Soda Sanayii 4,50 5,00 -10,00
Trakya Cam 2,52 2,80 -10,00
Anadolu Cam 2,52 2,80 -10,00
Klimasan Klima 15,13 16,81 -9,99
MLP Sağlık 12,07 13,41 -9,99
Alkim Kimya 43,60 48,44 -9,99
Eczacıbaşı Yatırım 8,83 9,81 -9,99
Pegasus 35,14 39,04 -9,99
Aselsan 22,92 25,46 -9,98
Çelebi 61,40 68,20 -9,97
Koza Madencilik 8,31 9,23 -9,97
Anadolu Grubu Holding 11,84 13,15 -9,96
Bizim Mağazaları 7,05 7,83 -9,96
Otokar 113,00 125,50 -9,96
Ford Otosan 56,50 62,75 -9,96
Migros Ticaret 17,99 19,98 -9,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tat Gıda, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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