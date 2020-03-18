Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 12,29 13,65 -9,96 Eczacıbaşı İlaç 2,98 3,30 -9,70 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 12,29 13,65 -9,96
Eczacıbaşı İlaç 2,98 3,30 -9,70
Eczacıbaşı Yatırım 7,22 7,95 -9,18
Ford Otosan 46,50 50,85 -8,55
Pegasus 29,00 31,64 -8,34
Doğuş Otomotiv 5,63 6,12 -8,01
Sabancı Holding 7,36 7,91 -6,95
Anadolu Hayat Emeklilik 5,84 6,27 -6,86
Otokar 106,00 112,00 -5,36
Tüpraş 69,25 73,05 -5,20
Kordsa Teknik Tekstil 8,90 9,37 -5,02
Tofaş Oto. Fab. 17,50 18,37 -4,74
Garanti Bankası 8,00 8,39 -4,65
Kerevitaş Gıda 2,26 2,37 -4,64
Deva Holding 7,41 7,76 -4,51
İndeks Bilgisayar 6,10 6,38 -4,39
Net Holding 1,19 1,24 -4,03
Gözde Girişim 2,27 2,36 -3,81
Akbank 5,86 6,09 -3,78
İş Bankası (C) 5,00 5,19 -3,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:42 Kaynak: AA

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