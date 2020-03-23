Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,74 3,04 -9,87 Pegasus 23,62 26,16 -9,71 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 2,74 3,04 -9,87
Pegasus 23,62 26,16 -9,71
İş GMYO 1,17 1,29 -9,30
İş Bankası (C) 4,50 4,94 -8,91
Klimasan Klima 9,70 10,55 -8,06
Çelebi 47,02 51,00 -7,80
Garanti Bankası 6,91 7,46 -7,37
T. Halk Bankası 4,66 5,03 -7,36
Arçelik 12,42 13,27 -6,41
TAV Havalimanları 14,22 15,18 -6,32
Trakya Cam 2,40 2,56 -6,25
Türk Traktör 37,90 40,40 -6,19
Şekerbank 0,78 0,83 -6,02
Erbosan 13,98 14,87 -5,99
Alarko Holding 3,51 3,73 -5,90
Vakıflar Bankası 4,34 4,61 -5,86
Yapı ve Kredi Bank. 1,77 1,88 -5,85
Tofaş Oto. Fab. 16,48 17,50 -5,83
Torunlar GMYO 1,67 1,77 -5,65
Kordsa Teknik Tekstil 8,21 8,70 -5,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Pegasus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:06 Kaynak: AA

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