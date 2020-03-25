Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,57 1,64 -4,27 Ereğli Demir Çelik 7,70 8,01 -3,87 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,57 1,64 -4,27
Ereğli Demir Çelik 7,70 8,01 -3,87
Ülker Bisküvi 19,37 20,06 -3,44
Bizim Mağazaları 9,54 9,85 -3,15
Türk Telekom 6,58 6,78 -2,95
Bim Mağazalar 51,75 53,25 -2,82
Akbank 5,57 5,73 -2,79
Yataş 5,37 5,52 -2,72
İş Fin.Kir. 2,88 2,96 -2,70
Otokar 107,00 109,80 -2,55
Aksa 6,18 6,34 -2,52
Enka İnşaat 5,86 6,01 -2,50
Migros Ticaret 23,18 23,72 -2,28
İş Bankası (C) 4,73 4,82 -1,87
Torunlar GMYO 1,75 1,78 -1,69
Yapı ve Kredi Bank. 1,87 1,90 -1,58
Odaş Elektrik 1,25 1,27 -1,57
Turkcell 13,10 13,30 -1,50
Şok Marketler 8,66 8,79 -1,48
Çimsa 6,17 6,26 -1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğan Holding, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:06 Kaynak: AA

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