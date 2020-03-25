Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,57 1,64 -4,27 Ereğli Demir Çelik 7,70 8,01 -3,87 Ülker Bisküvi 19,37 20,06 -3,44 Bizim Mağazaları 9,54 9,85 -3,15 Türk Telekom 6,58 6,78 -2,95 Bim Mağazalar 51,75 53,25 -2,82 Akbank 5,57 5,73 -2,79 Yataş 5,37 5,52 -2,72 İş Fin.Kir. 2,88 2,96 -2,70 Otokar 107,00 109,80 -2,55 Aksa 6,18 6,34 -2,52 Enka İnşaat 5,86 6,01 -2,50 Migros Ticaret 23,18 23,72 -2,28 İş Bankası (C) 4,73 4,82 -1,87 Torunlar GMYO 1,75 1,78 -1,69 Yapı ve Kredi Bank. 1,87 1,90 -1,58 Odaş Elektrik 1,25 1,27 -1,57 Turkcell 13,10 13,30 -1,50 Şok Marketler 8,66 8,79 -1,48 Çimsa 6,17 6,26 -1,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)