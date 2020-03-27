Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 13,77 15,30 -10,00 Koza Madencilik 8,89 9,81 -9,38 Enerjisa Enerji 6,21 6,84 -9,21 Aksa Enerji 3,23 3,54 -8,76 Karel Elektronik 12,87 13,98 -7,94 İş Fin.Kir. 2,69 2,92 -7,88 Doğan Holding 1,46 1,58 -7,59 Turkcell 12,52 13,53 -7,46 Gübre Fabrik. 14,18 15,31 -7,38 Anadolu Efes 17,40 18,78 -7,35 Hektaş 9,40 10,12 -7,11 TAV Havalimanları 16,47 17,61 -6,47 Deva Holding 11,17 11,94 -6,45 Logo Yazılım 59,70 63,75 -6,35 Good-Year 3,13 3,34 -6,29 Türk Telekom 6,56 7,00 -6,29 Koza Altın 61,90 65,95 -6,14 Karsan Otomotiv 1,23 1,31 -6,11 Tat Gıda 5,64 5,99 -5,84 İndeks Bilgisayar 7,38 7,82 -5,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)