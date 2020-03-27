Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|13,77
|15,30
|-10,00
|Koza Madencilik
|8,89
|9,81
|-9,38
|Enerjisa Enerji
|6,21
|6,84
|-9,21
|Aksa Enerji
|3,23
|3,54
|-8,76
|Karel Elektronik
|12,87
|13,98
|-7,94
|İş Fin.Kir.
|2,69
|2,92
|-7,88
|Doğan Holding
|1,46
|1,58
|-7,59
|Turkcell
|12,52
|13,53
|-7,46
|Gübre Fabrik.
|14,18
|15,31
|-7,38
|Anadolu Efes
|17,40
|18,78
|-7,35
|Hektaş
|9,40
|10,12
|-7,11
|TAV Havalimanları
|16,47
|17,61
|-6,47
|Deva Holding
|11,17
|11,94
|-6,45
|Logo Yazılım
|59,70
|63,75
|-6,35
|Good-Year
|3,13
|3,34
|-6,29
|Türk Telekom
|6,56
|7,00
|-6,29
|Koza Altın
|61,90
|65,95
|-6,14
|Karsan Otomotiv
|1,23
|1,31
|-6,11
|Tat Gıda
|5,64
|5,99
|-5,84
|İndeks Bilgisayar
|7,38
|7,82
|-5,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)