Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 10,17 11,30 -10,00 Pegasus 31,10 34,54 -9,96 Eczacıbaşı İlaç 4,58 5,08 -9,84 MLP Sağlık 12,50 13,77 -9,22 Çelebi 54,80 59,95 -8,59 Deva Holding 10,24 11,17 -8,33 Mavi Giyim 34,00 36,64 -7,21 Klimasan Klima 11,70 12,37 -5,42 TAV Havalimanları 15,60 16,47 -5,28 Doğuş Otomotiv 6,63 6,90 -3,91 Ford Otosan 47,04 48,70 -3,41 Brisa 7,04 7,24 -2,76 Bursa Çimento 2,85 2,92 -2,40 Logo Yazılım 58,30 59,70 -2,35 Tüpraş 74,50 76,00 -1,97 Torunlar GMYO 1,76 1,79 -1,68 Türk Hava Yolları 8,72 8,86 -1,58 Koç Holding 13,25 13,46 -1,56 Yataş 5,14 5,22 -1,53 Türk Traktör 39,02 39,56 -1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)