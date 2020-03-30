Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,17
|11,30
|-10,00
|Pegasus
|31,10
|34,54
|-9,96
|Eczacıbaşı İlaç
|4,58
|5,08
|-9,84
|MLP Sağlık
|12,50
|13,77
|-9,22
|Çelebi
|54,80
|59,95
|-8,59
|Deva Holding
|10,24
|11,17
|-8,33
|Mavi Giyim
|34,00
|36,64
|-7,21
|Klimasan Klima
|11,70
|12,37
|-5,42
|TAV Havalimanları
|15,60
|16,47
|-5,28
|Doğuş Otomotiv
|6,63
|6,90
|-3,91
|Ford Otosan
|47,04
|48,70
|-3,41
|Brisa
|7,04
|7,24
|-2,76
|Bursa Çimento
|2,85
|2,92
|-2,40
|Logo Yazılım
|58,30
|59,70
|-2,35
|Tüpraş
|74,50
|76,00
|-1,97
|Torunlar GMYO
|1,76
|1,79
|-1,68
|Türk Hava Yolları
|8,72
|8,86
|-1,58
|Koç Holding
|13,25
|13,46
|-1,56
|Yataş
|5,14
|5,22
|-1,53
|Türk Traktör
|39,02
|39,56
|-1,37