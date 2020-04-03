Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 12,88 13,45 -4,24 Gübre Fabrikaları 14,21 14,66 -3,07 Net Holding 1,36 1,40 -2,86 İş GMYO 1,32 1,35 -2,22 T.S.K.B. 0,91 0,93 -2,15 Deva Holding 10,02 10,24 -2,15 Anadolu Efes 17,91 18,28 -2,02 Pegasus 33,30 33,94 -1,89 Anadolu Cam 3,13 3,19 -1,88 Reysaş GMYO 6,07 6,18 -1,78 Aksa Enerji 3,34 3,40 -1,76 Yapı ve Kredi Bankası 1,82 1,85 -1,62 Yataş 5,53 5,62 -1,60 Bim Mağazalar 50,20 51,00 -1,57 Türk Traktör 42,00 42,64 -1,50 Petkim 3,41 3,46 -1,45 Coca Cola İçecek 35,00 35,50 -1,41 Aksigorta 4,42 4,48 -1,34 Borusan Mannesmann 7,59 7,68 -1,17 Soda Sanayii 5,23 5,29 -1,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)