Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|13,75
|14,42
|-4,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,78
|4,99
|-4,21
|Enerjisa Enerji
|6,22
|6,49
|-4,16
|Eczacıbaşı İlaç
|4,35
|4,53
|-3,97
|Çemtaş
|6,18
|6,41
|-3,59
|Tekfen Holding
|13,61
|14,10
|-3,48
|Sasa Polyester
|8,94
|9,26
|-3,46
|Enka İnşaat
|6,02
|6,20
|-2,90
|Migros Ticaret
|23,40
|24,04
|-2,66
|Alarko GMYO
|13,53
|13,90
|-2,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,44
|9,69
|-2,58
|Şok Marketler
|9,23
|9,45
|-2,33
|Tat Gıda
|6,04
|6,16
|-1,95
|Selçuk Ecza Deposu
|7,13
|7,27
|-1,93
|Aksa
|6,16
|6,28
|-1,91
|Kerevitaş Gıda
|3,26
|3,32
|-1,81
|Vakıflar Bankası
|4,50
|4,58
|-1,75
|Ereğli Demir Çelik
|7,70
|7,83
|-1,66
|Logo Yazılım
|60,90
|61,90
|-1,62
|Çimsa
|6,70
|6,81
|-1,62