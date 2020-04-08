Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 7,52 7,70 -2,34 Selçuk Ecza Deposu 6,99...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ereğli Demir Çelik 7,52 7,70 -2,34
Selçuk Ecza Deposu 6,99 7,13 -1,96
Deva Holding 9,82 10,01 -1,90
Çemtaş 6,09 6,18 -1,46
Tofaş Oto. Fabrikaları 18,46 18,73 -1,44
Coca Cola İçecek 35,68 36,20 -1,44
Şok Marketler 9,10 9,23 -1,41
Eczacıbaşı İlaç 4,29 4,35 -1,38
Vakıflar Bankası 4,44 4,50 -1,33
Sabancı Holding 7,50 7,60 -1,32
Gübre Fabrikaları 14,10 14,28 -1,26
Ford Otosan 58,50 59,15 -1,10
Karel Elektronik 13,13 13,25 -0,91
MLP Sağlık 13,19 13,30 -0,83
Akçansa 7,44 7,50 -0,80
Soda Sanayii 5,26 5,30 -0,75
Alarko GMYO 13,43 13,53 -0,74
Karsan Otomotiv 1,35 1,36 -0,74
Odaş Elektrik 1,41 1,42 -0,70
Trakya Cam 3,04 3,06 -0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:46 Kaynak: AA

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