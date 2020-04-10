Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 6,64 6,80 -2,35 Bursa Çimento 3,46 3,54 -2,26 Tüpraş 92,90 94,90 -2,11 Sasa Polyester 8,89 9,06 -1,88 Alarko Holding 4,37 4,45 -1,80 Aygaz 9,77 9,94 -1,71 Alkim Kimya 49,34 50,05 -1,42 Odaş Elektrik 1,43 1,45 -1,38 Selçuk Ecza Deposu 7,18 7,28 -1,37 Klimasan Klima 15,04 15,23 -1,25 Türk Telekom 7,04 7,12 -1,12 Şekerbank 0,94 0,95 -1,05 Ülker Bisküvi 21,08 21,30 -1,03 Şok Marketler 9,06 9,15 -0,98 Yataş 6,12 6,18 -0,97 Logo Yazılım 66,50 67,15 -0,97 Hektaş 10,36 10,46 -0,96 Akçansa 7,47 7,54 -0,93 İpek Doğal Enerji 9,71 9,80 -0,92 Alarko GMYO 13,31 13,43 -0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)