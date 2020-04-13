Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 90,10 92,90 -3,01 Ford Otosan 55,45 56,90 -2,55 Garanti Bankası 8,46 8,63 -1,97 Yapı ve Kredi Bankası 2,02 2,06 -1,94 Tofaş Oto. Fabrikaları 18,46 18,80 -1,81 Akbank 6,01 6,12 -1,80 İş Bankası (C) 5,00 5,09 -1,77 Vestel 10,83 11,00 -1,55 İş GMYO 1,43 1,45 -1,38 Alarko Holding 4,31 4,37 -1,37 Brisa 7,35 7,45 -1,34 Aksa 6,08 6,16 -1,30 Borusan Mannesmann 9,00 9,11 -1,21 Aygaz 9,66 9,77 -1,13 MLP Sağlık 13,17 13,30 -0,98 Sabancı Holding 7,60 7,67 -0,91 Netaş Telekom. 11,25 11,35 -0,88 Torunlar GMYO 2,26 2,28 -0,88 Petkim 3,40 3,43 -0,87 Bursa Çimento 3,43 3,46 -0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)