Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tüpraş
|90,10
|92,90
|-3,01
|Ford Otosan
|55,45
|56,90
|-2,55
|Garanti Bankası
|8,46
|8,63
|-1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,02
|2,06
|-1,94
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|18,46
|18,80
|-1,81
|Akbank
|6,01
|6,12
|-1,80
|İş Bankası (C)
|5,00
|5,09
|-1,77
|Vestel
|10,83
|11,00
|-1,55
|İş GMYO
|1,43
|1,45
|-1,38
|Alarko Holding
|4,31
|4,37
|-1,37
|Brisa
|7,35
|7,45
|-1,34
|Aksa
|6,08
|6,16
|-1,30
|Borusan Mannesmann
|9,00
|9,11
|-1,21
|Aygaz
|9,66
|9,77
|-1,13
|MLP Sağlık
|13,17
|13,30
|-0,98
|Sabancı Holding
|7,60
|7,67
|-0,91
|Netaş Telekom.
|11,25
|11,35
|-0,88
|Torunlar GMYO
|2,26
|2,28
|-0,88
|Petkim
|3,40
|3,43
|-0,87
|Bursa Çimento
|3,43
|3,46
|-0,87