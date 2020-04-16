Borsada en çok değer kaybeden hisseler
25 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 77,55 86,15 -9,98 Pegasus 49,92 55,45 -9,97 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|77,55
|86,15
|-9,98
|Pegasus
|49,92
|55,45
|-9,97
|TAV Havalimanları
|19,09
|20,12
|-5,12
| Aksa Enerji
|3,23
|3,32
|-2,71
|Bizim Mağazaları
|11,61
|11,93
|-2,68
|Tüpraş
|84,70
|86,80
|-2,42
|Koç Holding
|14,69
|15,03
|-2,26
|Türk Hava Yolları
|10,16
|10,36
|-1,93
| Kerevitaş Gıda
|3,61
|3,67
|-1,63
| Doğuş Otomotiv
|7,35
|7,46
|-1,47
| Alarko GMYO
|12,76
|12,95
|-1,47
|Gözde Girişim
|3,63
|3,68
|-1,36
|Vakıflar Bankası
|4,41
|4,47
|-1,34
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,68
|5,75
|-1,22
| İskenderun Demir Çelik
|6,60
|6,68
|-1,20
|Aksigorta
|4,97
|5,03
|-1,19
|Akçansa
|7,02
|7,10
|-1,13
|Logo Yazılım
|62,50
|63,20
|-1,11
| Sasa Polyester
|8,33
|8,42
|-1,07
|Şok Marketler
|9,70
|9,80
|-1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 06:46 Kaynak: AA
Son Dakika İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor 387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 385,5 liradan işlem görüyor Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak