Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 14,31 14,50 -1,31 TAV Havalimanları 19,86 20,10 -1,19 Eczacıbaşı İlaç 4,52 4,57 -1,09 Güneş Sigorta 2,75 2,78 -1,08 Çelebi 78,00 78,85 -1,08 Reysaş GMYO 6,25 6,31 -0,95 Sabancı Holding 7,71 7,78 -0,90 Koç Holding 14,90 15,02 -0,80 Enka İnşaat 6,43 6,48 -0,77 Pegasus 51,50 51,90 -0,77 Anadolu Grubu Holding 15,64 15,76 -0,76 MLP Sağlık 12,87 12,95 -0,62 Tüpraş 86,75 87,20 -0,52 Eczacıbaşı Yatırım 9,91 9,95 -0,40 Sasa Polyester 8,47 8,50 -0,35 Aksa 6,15 6,17 -0,32 Enerjisa Enerji 6,35 6,37 -0,31 Tekfen Holding 14,16 14,20 -0,28 Akbank 5,78 5,79 -0,17 Koza Altın 70,50 70,60 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)