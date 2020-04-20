Borsada en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 14,31 14,50 -1,31 TAV Havalimanları 19,86...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|14,31
|14,50
|-1,31
|TAV Havalimanları
|19,86
|20,10
|-1,19
|Eczacıbaşı İlaç
|4,52
|4,57
|-1,09
|Güneş Sigorta
|2,75
|2,78
|-1,08
|Çelebi
|78,00
|78,85
|-1,08
|Reysaş GMYO
|6,25
|6,31
|-0,95
|Sabancı Holding
|7,71
|7,78
|-0,90
|Koç Holding
|14,90
|15,02
|-0,80
|Enka İnşaat
|6,43
|6,48
|-0,77
|Pegasus
|51,50
|51,90
|-0,77
| Anadolu Grubu Holding
|15,64
|15,76
|-0,76
|MLP Sağlık
|12,87
|12,95
|-0,62
|Tüpraş
|86,75
|87,20
|-0,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,91
|9,95
|-0,40
| Sasa Polyester
|8,47
|8,50
|-0,35
|Aksa
|6,15
|6,17
|-0,32
|Enerjisa Enerji
|6,35
|6,37
|-0,31
|Tekfen Holding
|14,16
|14,20
|-0,28
|Akbank
|5,78
|5,79
|-0,17
| Koza Altın
|70,50
|70,60
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:46 Kaynak: AA
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