Borsada en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 49,64 51,50 -3,61 TAV Havalimanları 19,15 19,86 -3,58 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|49,64
|51,50
|-3,61
|TAV Havalimanları
|19,15
|19,86
|-3,58
|Gözde Girişim
|3,82
|3,94
|-3,05
|Global Yatırım Holding
|2,94
|3,03
|-2,97
|Ülker Bisküvi
|22,34
|23,00
|-2,87
|Tüpraş
|84,35
|86,75
|-2,77
|Kardemir (D)
|2,21
|2,27
|-2,64
|Garanti Bankası
|8,18
|8,39
|-2,50
|Aygaz
|10,40
|10,65
|-2,35
|Mavi Giyim
|39,36
|40,30
|-2,33
| Coca Cola İçecek
|37,70
|38,60
|-2,33
| Tümosan Motor ve Traktör
|5,10
|5,22
|-2,30
|Migros Ticaret
|29,08
|29,76
|-2,28
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,31
|10,55
|-2,27
| Doğuş Otomotiv
|8,26
|8,45
|-2,25
| İş Bankası (C)
|4,85
|4,96
|-2,22
| Koza Madencilik
|11,15
|11,40
|-2,19
|Anadolu Efes
|18,29
|18,70
|-2,19
|Torunlar GMYO
|2,26
|2,31
|-2,16
|Şekerbank
|0,93
|0,95
|-2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:50 Kaynak: AA
Son Dakika Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak 373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik