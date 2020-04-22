Borsada en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 48,68 49,64 -1,93 İskenderun Demir Çelik 6,84 6,97 -1,87 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|48,68
|49,64
|-1,93
| İskenderun Demir Çelik
|6,84
|6,97
|-1,87
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,95
|5,04
|-1,79
| Anadolu Grubu Holding
|15,05
|15,32
|-1,76
| Coca Cola İçecek
|37,06
|37,70
|-1,70
|Aygaz
|10,25
|10,40
|-1,44
|Yataş
|6,37
|6,46
|-1,39
|Migros Ticaret
|28,68
|29,08
|-1,38
|Garanti Bankası
|8,07
|8,18
|-1,34
|Mavi Giyim
|38,84
|39,36
|-1,32
|Aksigorta
|5,51
|5,58
|-1,25
| İş Bankası (C)
|4,79
|4,85
|-1,24
|Alkim Kimya
|50,90
|51,50
|-1,17
|Ereğli Demir Çelik
|8,10
|8,19
|-1,10
|TAV Havalimanları
|18,96
|19,15
|-0,99
|Kardemir (D)
|2,19
|2,21
|-0,90
|Bim Mağazalar
|55,05
|55,50
|-0,81
|Anadolu Efes
|18,16
|18,29
|-0,71
|ASELSAN
|26,78
|26,96
|-0,67
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,62
|-0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:56 Kaynak: AA
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