Borsada en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,16 16,30 -6,99 Bizim Mağazaları 13,09 13,75 -4,80 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|15,16
|16,30
|-6,99
|Bizim Mağazaları
|13,09
|13,75
|-4,80
|Kartonsan
|448,30
|470,00
|-4,62
|Şok Marketler
|11,55
|12,10
|-4,55
|Şişe Cam
|4,85
|5,02
|-3,39
|Trakya Cam
|3,27
|3,38
|-3,25
|Soda Sanayii
|5,77
|5,95
|-3,03
|Pegasus
|51,00
|52,50
|-2,86
|Anadolu Cam
|4,16
|4,22
|-1,42
|Çemtaş
|7,39
|7,49
|-1,34
|Bim Mağazalar
|56,00
|56,65
|-1,15
|Reysaş GMYO
|5,82
|5,88
|-1,02
| Alarko GMYO
|13,76
|13,90
|-1,01
|TAV Havalimanları
|17,91
|18,06
|-0,83
|Mavi Giyim
|41,80
|42,12
|-0,76
|Gözde Girişim
|3,98
|4,01
|-0,75
| Koza Madencilik
|11,75
|11,80
|-0,42
| Ege Endüstri
|558,70
|561,00
|-0,41
|Alkim Kimya
|62,75
|62,95
|-0,32
|Türk Hava Yolları
|10,62
|10,65
|-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:44 Kaynak: AA
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