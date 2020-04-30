Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 16,20 18,00 -10,00 Reysaş GMYO 5,30 5,82 -8,93 Tat Gıda 7,62 8,32 -8,41 Alkim Kimya 58,20 61,61 -5,54 Eczacıbaşı İlaç 4,78 5,06 -5,53 Güneş Sigorta 2,99 3,16 -5,38 Şok Marketler 10,93 11,55 -5,37 Selçuk Ecza Deposu 7,59 8,01 -5,24 Netaş Telekomünikasyon 13,20 13,83 -4,56 Çemtaş 7,10 7,39 -3,92 Enka İnşaat 6,05 6,26 -3,35 Odaş Elektrik 1,79 1,85 -3,24 Migros Ticaret 29,34 30,30 -3,17 Aksa Enerji 3,81 3,92 -2,81 Eczacıbaşı Yatırım 10,00 10,28 -2,72 Karel Elektronik 16,46 16,90 -2,60 Koza Madencilik 11,45 11,75 -2,55 Gözde Girişim 3,88 3,98 -2,51 Aksa 6,33 6,49 -2,47 Global Yatırım Holding 3,27 3,35 -2,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)