Borsada en çok değer kaybeden hisseler
25 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 16,20 18,00 -10,00 Reysaş GMYO 5,30 5,82 -8,93 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|16,20
|18,00
|-10,00
|Reysaş GMYO
|5,30
|5,82
|-8,93
|Tat Gıda
|7,62
|8,32
|-8,41
|Alkim Kimya
|58,20
|61,61
|-5,54
|Eczacıbaşı İlaç
|4,78
|5,06
|-5,53
|Güneş Sigorta
|2,99
|3,16
|-5,38
|Şok Marketler
|10,93
|11,55
|-5,37
| Selçuk Ecza Deposu
|7,59
|8,01
|-5,24
| Netaş Telekomünikasyon
|13,20
|13,83
|-4,56
|Çemtaş
|7,10
|7,39
|-3,92
|Enka İnşaat
|6,05
|6,26
|-3,35
|Odaş Elektrik
|1,79
|1,85
|-3,24
|Migros Ticaret
|29,34
|30,30
|-3,17
| Aksa Enerji
|3,81
|3,92
|-2,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,00
|10,28
|-2,72
|Karel Elektronik
|16,46
|16,90
|-2,60
| Koza Madencilik
|11,45
|11,75
|-2,55
|Gözde Girişim
|3,88
|3,98
|-2,51
|Aksa
|6,33
|6,49
|-2,47
|Global Yatırım Holding
|3,27
|3,35
|-2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:56 Kaynak: AA
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