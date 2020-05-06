Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 14,65 16,03 -8,61 Akçansa 7,70 8,06 -4,47 Kerevitaş Gıda 4,07 4,26 -4,46 Tekfen Holding 13,51 14,04 -3,77 Doğuş Otomotiv 9,44 9,78 -3,48 İş GMYO 1,57 1,62 -3,09 Ford Otosan 59,00 60,70 -2,80 Ülker Bisküvi 22,24 22,86 -2,71 Eczacıbaşı İlaç 4,73 4,86 -2,67 Bursa Çimento 3,69 3,79 -2,64 Tofaş Oto Fabrikaları 20,08 20,60 -2,52 Reysaş GMYO 5,10 5,23 -2,49 Pegasus 52,15 53,45 -2,43 Torunlar GMYO 2,41 2,47 -2,43 Bizim Mağazaları 11,78 12,05 -2,24 Selçuk Ecza Deposu 7,29 7,45 -2,15 Otokar 124,40 127,00 -2,05 Karel Elektronik 15,92 16,25 -2,03 İş Yatırım Menkul Değerler 5,34 5,45 -2,02 MLP Sağlık 15,35 15,66 -1,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)