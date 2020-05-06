Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 14,65 16,03 -8,61 Akçansa 7,70 8,06 -4,47 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 14,65 16,03 -8,61
Akçansa 7,70 8,06 -4,47
Kerevitaş Gıda 4,07 4,26 -4,46
Tekfen Holding 13,51 14,04 -3,77
Doğuş Otomotiv 9,44 9,78 -3,48
İş GMYO 1,57 1,62 -3,09
Ford Otosan 59,00 60,70 -2,80
Ülker Bisküvi 22,24 22,86 -2,71
Eczacıbaşı İlaç 4,73 4,86 -2,67
Bursa Çimento 3,69 3,79 -2,64
Tofaş Oto Fabrikaları 20,08 20,60 -2,52
Reysaş GMYO 5,10 5,23 -2,49
Pegasus 52,15 53,45 -2,43
Torunlar GMYO 2,41 2,47 -2,43
Bizim Mağazaları 11,78 12,05 -2,24
Selçuk Ecza Deposu 7,29 7,45 -2,15
Otokar 124,40 127,00 -2,05
Karel Elektronik 15,92 16,25 -2,03
İş Yatırım Menkul Değerler 5,34 5,45 -2,02
MLP Sağlık 15,35 15,66 -1,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Deva Holding, Kerevitaş, Akçansa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:46 Kaynak: AA


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