Borsada en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 14,65 16,03 -8,61 Akçansa 7,70 8,06 -4,47 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|14,65
|16,03
|-8,61
|Akçansa
|7,70
|8,06
|-4,47
| Kerevitaş Gıda
|4,07
|4,26
|-4,46
|Tekfen Holding
|13,51
|14,04
|-3,77
| Doğuş Otomotiv
|9,44
|9,78
|-3,48
|İş GMYO
|1,57
|1,62
|-3,09
| Ford Otosan
|59,00
|60,70
|-2,80
|Ülker Bisküvi
|22,24
|22,86
|-2,71
|Eczacıbaşı İlaç
|4,73
|4,86
|-2,67
| Bursa Çimento
|3,69
|3,79
|-2,64
| Tofaş Oto Fabrikaları
|20,08
|20,60
|-2,52
|Reysaş GMYO
|5,10
|5,23
|-2,49
|Pegasus
|52,15
|53,45
|-2,43
|Torunlar GMYO
|2,41
|2,47
|-2,43
|Bizim Mağazaları
|11,78
|12,05
|-2,24
| Selçuk Ecza Deposu
|7,29
|7,45
|-2,15
|Otokar
|124,40
|127,00
|-2,05
|Karel Elektronik
|15,92
|16,25
|-2,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,34
|5,45
|-2,02
|MLP Sağlık
|15,35
|15,66
|-1,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:46 Kaynak: AA
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