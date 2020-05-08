Borsada en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 12,93 14,35 -9,90 Kardemir (D) 2,43 2,60 -6,54 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|12,93
|14,35
|-9,90
|Kardemir (D)
|2,43
|2,60
|-6,54
| Koza Madencilik
|11,45
|12,21
|-6,22
| Coca Cola İçecek
|36,30
|37,80
|-3,97
|Vestel
|12,77
|13,26
|-3,70
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,40
|10,79
|-3,61
| Alarko Holding
|4,54
|4,71
|-3,61
|Doğan Holding
|1,88
|1,95
|-3,59
|Net Holding
|1,92
|1,99
|-3,52
|Türk Telekom
|6,88
|7,13
|-3,51
|Karel Elektronik
|15,16
|15,71
|-3,50
|Koza Altın
|72,65
|75,10
|-3,26
|Tat Gıda
|7,22
|7,46
|-3,22
|Eczacıbaşı İlaç
|4,49
|4,63
|-3,02
|Çemtaş
|6,84
|7,05
|-2,98
|Şok Marketler
|10,80
|11,13
|-2,96
| Ford Otosan
|54,85
|56,50
|-2,92
|Arçelik
|15,40
|15,86
|-2,90
|MLP Sağlık
|15,37
|15,81
|-2,78
|Odaş Elektrik
|1,77
|1,82
|-2,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 06:52 Kaynak: AA
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