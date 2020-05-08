Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 12,93 14,35 -9,90 Kardemir (D) 2,43 2,60 -6,54 Koza Madencilik 11,45 12,21 -6,22 Coca Cola İçecek 36,30 37,80 -3,97 Vestel 12,77 13,26 -3,70 Kordsa Teknik Tekstil 10,40 10,79 -3,61 Alarko Holding 4,54 4,71 -3,61 Doğan Holding 1,88 1,95 -3,59 Net Holding 1,92 1,99 -3,52 Türk Telekom 6,88 7,13 -3,51 Karel Elektronik 15,16 15,71 -3,50 Koza Altın 72,65 75,10 -3,26 Tat Gıda 7,22 7,46 -3,22 Eczacıbaşı İlaç 4,49 4,63 -3,02 Çemtaş 6,84 7,05 -2,98 Şok Marketler 10,80 11,13 -2,96 Ford Otosan 54,85 56,50 -2,92 Arçelik 15,40 15,86 -2,90 MLP Sağlık 15,37 15,81 -2,78 Odaş Elektrik 1,77 1,82 -2,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)