Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 8,90 9,31 -4,40 Kardemir (D) 2,35 2,43 -3,29 Ege Endüstri 510,30 526,70 -3,11 Reysaş GMYO 4,76 4,90 -2,86 Tofaş Oto. Fab. 19,10 19,62 -2,65 İpek Doğal Enerji 12,60 12,93 -2,55 Coca Cola İçecek 35,40 36,30 -2,48 Yataş 6,50 6,66 -2,40 Vestel 12,48 12,77 -2,27 Koza Madencilik 11,20 11,45 -2,18 Koza Altın 71,10 72,65 -2,13 Anadolu Cam 3,97 4,05 -1,98 Arçelik 15,12 15,40 -1,82 Şok Marketler 10,61 10,80 -1,76 Ereğli Demir Çelik 7,91 8,05 -1,74 Kerevitaş Gıda 3,97 4,04 -1,73 Vakıflar Bankası 4,57 4,64 -1,51 T. Halk Bankası 5,36 5,44 -1,47 Turkcell 13,22 13,40 -1,34 Güneş Sigorta 3,01 3,05 -1,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)