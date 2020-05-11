Borsada en çok değer kaybeden hisseler
31 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 8,90 9,31 -4,40 Kardemir (D) 2,35 2,43 -3,29 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Sasa Polyester
|8,90
|9,31
|-4,40
|Kardemir (D)
|2,35
|2,43
|-3,29
| Ege Endüstri
|510,30
|526,70
|-3,11
|Reysaş GMYO
|4,76
|4,90
|-2,86
| Tofaş Oto. Fab.
|19,10
|19,62
|-2,65
|İpek Doğal Enerji
|12,60
|12,93
|-2,55
| Coca Cola İçecek
|35,40
|36,30
|-2,48
|Yataş
|6,50
|6,66
|-2,40
|Vestel
|12,48
|12,77
|-2,27
| Koza Madencilik
|11,20
|11,45
|-2,18
|Koza Altın
|71,10
|72,65
|-2,13
|Anadolu Cam
|3,97
|4,05
|-1,98
|Arçelik
|15,12
|15,40
|-1,82
|Şok Marketler
|10,61
|10,80
|-1,76
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|8,05
|-1,74
| Kerevitaş Gıda
|3,97
|4,04
|-1,73
|Vakıflar Bankası
|4,57
|4,64
|-1,51
|T. Halk Bankası
|5,36
|5,44
|-1,47
|Turkcell
|13,22
|13,40
|-1,34
|Güneş Sigorta
|3,01
|3,05
|-1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 06:42 Kaynak: AA
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