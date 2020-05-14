Borsada en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 15,77 17,52 -9,99 Selçuk Ecza Deposu 8,79 9,61 -8,53 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|15,77
|17,52
|-9,99
| Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|9,61
|-8,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,00
|12,79
|-6,18
| Ege Endüstri
|554,50
|580,50
|-4,48
|Kartonsan
|452,20
|471,50
|-4,09
|Mavi Giyim
|40,70
|42,42
|-4,05
|Eczacıbaşı İlaç
|5,72
|5,96
|-4,03
|Pegasus
|48,04
|49,80
|-3,53
|Borusan Mannesmann
|9,61
|9,96
|-3,51
| Anadolu Grubu Holding
|15,40
|15,93
|-3,33
|Odaş Elektrik
|1,79
|1,85
|-3,24
|İş Finansal Kiralama
|3,75
|3,87
|-3,10
|Bizim Mağazaları
|12,37
|12,76
|-3,06
|Karsan Otomotiv
|1,68
|1,73
|-2,89
|Gözde Girişim
|3,79
|3,90
|-2,82
|Şekerbank
|1,04
|1,07
|-2,80
| Kerevitaş Gıda
|3,89
|4,00
|-2,75
|Çemtaş
|7,10
|7,30
|-2,74
|Halk GMYO
|1,44
|1,48
|-2,70
|Akbank
|5,42
|5,57
|-2,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 07:00 Kaynak: AA
Son Dakika Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi 6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı