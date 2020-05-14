Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 15,77 17,52 -9,99 Selçuk Ecza Deposu 8,79 9,61 -8,53 Eczacıbaşı Yatırım 12,00 12,79 -6,18 Ege Endüstri 554,50 580,50 -4,48 Kartonsan 452,20 471,50 -4,09 Mavi Giyim 40,70 42,42 -4,05 Eczacıbaşı İlaç 5,72 5,96 -4,03 Pegasus 48,04 49,80 -3,53 Borusan Mannesmann 9,61 9,96 -3,51 Anadolu Grubu Holding 15,40 15,93 -3,33 Odaş Elektrik 1,79 1,85 -3,24 İş Finansal Kiralama 3,75 3,87 -3,10 Bizim Mağazaları 12,37 12,76 -3,06 Karsan Otomotiv 1,68 1,73 -2,89 Gözde Girişim 3,79 3,90 -2,82 Şekerbank 1,04 1,07 -2,80 Kerevitaş Gıda 3,89 4,00 -2,75 Çemtaş 7,10 7,30 -2,74 Halk GMYO 1,44 1,48 -2,70 Akbank 5,42 5,57 -2,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)