Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 4,69 5,10 -8,04 Alkim Kimya 12,37 13,25 -6,64 Aygaz 11,00 11,60 -5,17 Klimasan Klima 17,18 18,00 -4,56 İş Finansal Kiralama 3,88 4,01 -3,24 Yataş 7,40 7,63 -3,01 İş GMYO 1,62 1,67 -2,99 Sarkuysan 5,65 5,82 -2,92 Deva Holding 17,40 17,91 -2,85 Kerevitaş Gıda 4,01 4,12 -2,67 Doğuş Otomotiv 9,82 10,07 -2,48 Sasa Polyester 9,96 10,21 -2,45 Bursa Çimento 4,13 4,23 -2,36 Karel Elektronik 15,88 16,26 -2,34 Global Yat. Holding 3,46 3,54 -2,26 Selçuk Ecza Deposu 8,90 9,10 -2,20 Eczacıbaşı İlaç 5,54 5,66 -2,12 Tüpraş 79,10 80,70 -1,98 Anadolu Hayat Emeklilik 6,66 6,79 -1,91 Borusan Mannesmann 10,25 10,45 -1,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)