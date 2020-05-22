Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 4,55 4,69 -2,99 Gübre Fabrikaları 19,86 20,40 -2,65 İpek Doğal Enerji 14,15 14,50 -2,41 Aygaz 10,75 11,00 -2,27 Netaş Telekomünikasyon 14,29 14,54 -1,72 Mavi Giyim 40,90 41,58 -1,64 Ereğli Demir Çelik 8,06 8,18 -1,47 Vestel 13,62 13,82 -1,45 Türk Traktör 60,90 61,70 -1,30 Alarko GMYO 14,85 15,03 -1,20 Kordsa Teknik Tekstil 11,04 11,16 -1,08 Aksa 6,50 6,57 -1,07 Çelebi 86,95 87,85 -1,02 Bizim Mağazaları 12,64 12,77 -1,02 Akçansa 7,87 7,95 -1,01 Ülker Bisküvi 23,66 23,90 -1,00 Tümosan Motor ve Traktör 6,02 6,08 -0,99 ASELSAN 29,28 29,56 -0,95 Vakıflar Bankası 4,53 4,57 -0,88 Koza Altın 73,60 74,20 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)