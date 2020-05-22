Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 4,55 4,69 -2,99 Gübre Fabrikaları 19,86 20,40 -2,65 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Aksa Enerji
|4,55
|4,69
|-2,99
|Gübre Fabrikaları
|19,86
|20,40
|-2,65
|İpek Doğal Enerji
|14,15
|14,50
|-2,41
|Aygaz
|10,75
|11,00
|-2,27
| Netaş Telekomünikasyon
|14,29
|14,54
|-1,72
|Mavi Giyim
|40,90
|41,58
|-1,64
|Ereğli Demir Çelik
|8,06
|8,18
|-1,47
|Vestel
|13,62
|13,82
|-1,45
|Türk Traktör
|60,90
|61,70
|-1,30
| Alarko GMYO
|14,85
|15,03
|-1,20
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,04
|11,16
|-1,08
|Aksa
|6,50
|6,57
|-1,07
|Çelebi
|86,95
|87,85
|-1,02
|Bizim Mağazaları
|12,64
|12,77
|-1,02
|Akçansa
|7,87
|7,95
|-1,01
|Ülker Bisküvi
|23,66
|23,90
|-1,00
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,02
|6,08
|-0,99
|ASELSAN
|29,28
|29,56
|-0,95
|Vakıflar Bankası
|4,53
|4,57
|-0,88
| Koza Altın
|73,60
|74,20
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:09 Kaynak: AA
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