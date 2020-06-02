Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 85,80 88,10 -2,61 Alkim Kimya 12,15 12,44 -2,33 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|85,80
|88,10
|-2,61
|Alkim Kimya
|12,15
|12,44
|-2,33
|Pegasus
|59,40
|60,45
|-1,74
|Tat Gıda
|8,85
|9,00
|-1,67
|Türk Traktör
|62,30
|63,30
|-1,58
|Kardemir (D)
|2,57
|2,61
|-1,53
|Bim Mağazalar
|63,05
|64,00
|-1,48
| Aksa Enerji
|4,74
|4,81
|-1,46
|Mavi Giyim
|45,82
|46,38
|-1,21
|Türk Hava Yolları
|12,61
|12,76
|-1,18
| İskenderun Demir Çelik
|7,00
|7,08
|-1,13
|Karsan Otomotiv
|1,83
|1,85
|-1,08
|Good-Year
|4,89
|4,94
|-1,01
| Kerevitaş Gıda
|3,98
|4,02
|-1,00
| Selçuk Ecza Deposu
|8,09
|8,17
|-0,98
|Brisa
|10,95
|11,05
|-0,90
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,79
|5,84
|-0,86
|Anadolu Efes
|18,52
|18,65
|-0,70
|Sarkuysan
|5,71
|5,75
|-0,70
|Gözde Girişim
|4,29
|4,32
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 06:47 Kaynak: AA
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