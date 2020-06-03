Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 24,24 26,08 -7,06 Çimsa 8,89 9,35 -4,92 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|24,24
|26,08
|-7,06
|Çimsa
|8,89
|9,35
|-4,92
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|1,71
|-2,92
|ASELSAN
|31,76
|32,62
|-2,64
|İpek Doğal Enerji
|14,63
|15,02
|-2,60
|Bizim Mağazaları
|14,86
|15,20
|-2,24
| Koza Altın
|74,55
|76,00
|-1,91
|Otokar
|133,00
|135,50
|-1,85
|İş Finansal Kiralama
|3,93
|4,00
|-1,75
|Tüpraş
|87,90
|89,35
|-1,62
|Akçansa
|9,50
|9,65
|-1,55
|Enka İnşaat
|5,45
|5,52
|-1,27
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,61
|6,69
|-1,20
|Ülker Bisküvi
|23,60
|23,88
|-1,17
| Coca Cola İçecek
|40,90
|41,38
|-1,16
|Vestel
|13,98
|14,14
|-1,13
|Koza Madencilik
|12,11
|12,23
|-0,98
|TAV Havalimanları
|20,40
|20,56
|-0,78
|Mavi Giyim
|45,52
|45,82
|-0,65
|Türk Hava Yolları
|12,53
|12,61
|-0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:49 Kaynak: AA
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