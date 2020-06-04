Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 18,70 19,80 -5,56 Albaraka Türk 1,47 1,53 -3,92 Güneş Sigorta 3,55 3,66 -3,01 Net Holding 2,36 2,43 -2,88 Selçuk Ecza Deposu 8,20 8,43 -2,73 Vestel 13,66 13,98 -2,29 Ülker Bisküvi 23,10 23,60 -2,12 Bizim Mağazaları 14,55 14,86 -2,09 Eczacıbaşı İlaç 5,66 5,78 -2,08 Tat Gıda 8,91 9,09 -1,98 Odaş Elektrik 2,04 2,08 -1,92 Global Yatırım Holding 3,65 3,72 -1,88 Yataş 7,45 7,59 -1,84 Hektaş 15,00 15,28 -1,83 Şok Marketler 11,94 12,15 -1,73 Eczacıbaşı Yatırım 12,40 12,60 -1,59 Tekfen Holding 14,94 15,18 -1,58 Klimasan Klima 16,95 17,22 -1,57 İskenderun Demir Çelik 6,95 7,06 -1,56 Tüpraş 86,55 87,90 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)