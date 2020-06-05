Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 66,40 69,00 -3,77 Akçansa 10,06 10,45 -3,73 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bim Mağazalar
|66,40
|69,00
|-3,77
|Akçansa
|10,06
|10,45
|-3,73
|Şekerbank
|1,24
|1,28
|-3,13
|Global Yatırım Holding
|3,54
|3,65
|-3,01
|Çimsa
|8,85
|9,08
|-2,53
|Gübre Fabrikaları
|24,82
|25,42
|-2,36
|Petkim
|3,77
|3,86
|-2,33
|Torunlar GMYO
|2,84
|2,90
|-2,07
|Deva Holding
|18,35
|18,70
|-1,87
|Logo Yazılım
|74,15
|75,50
|-1,79
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,51
|6,62
|-1,66
|Yataş
|7,33
|7,45
|-1,61
| Anadolu Grubu Holding
|18,47
|18,76
|-1,55
| Albaraka Türk
|1,45
|1,47
|-1,36
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|1,66
|-1,20
| Netaş Telekom.
|14,51
|14,68
|-1,16
|Hektaş
|14,84
|15,00
|-1,07
|Halk GMYO
|1,95
|1,97
|-1,02
| Kerevitaş Gıda
|4,15
|4,19
|-0,95
| Bursa Çimento
|4,19
|4,23
|-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:51 Kaynak: AA
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