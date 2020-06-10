Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 17,50 18,02 -2,89 Gübre Fabrikaları 25,00...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 17,50 18,02 -2,89 Gübre Fabrikaları 25,00 25,56 -2,19 İpek Doğal Enerji 14,41 14,67 -1,77 Koç Holding 17,20 17,50 -1,71 Klimasan Klima 16,17 16,40 -1,40 Enerjisa Enerji 8,14 8,25 -1,33 Zorlu Enerji 1,59 1,61 -1,24 Logo Yazılım 71,90 72,50 -0,83 Çelebi 83,20 83,85 -0,78 Albaraka Türk 1,50 1,51 -0,66 Aygaz 11,13 11,20 -0,62 Hektaş 14,49 14,57 -0,55 Enka İnşaat 5,55 5,58 -0,54 Ege Endüstri 573,50 576,50 -0,52 Karsan Otomotiv 2,02 2,03 -0,49 Bim Mağazalar 64,70 65,00 -0,46 Tat Gıda 8,90 8,92 -0,22 Sabancı Holding 9,02 9,04 -0,22 Brisa 10,90 10,92 -0,18 Deva Holding 18,02 18,05 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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