Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 80,50 83,20 -3,25 Bim Mağazalar 62,90 64,70 -2,78 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|80,50
|83,20
|-3,25
|Bim Mağazalar
|62,90
|64,70
|-2,78
|Çemtaş
|8,23
|8,46
|-2,72
|TAV Havalimanları
|19,50
|20,04
|-2,69
|Torunlar GMYO
|2,99
|3,07
|-2,61
|İpek Doğal Enerji
|14,06
|14,41
|-2,43
|Arçelik
|16,70
|17,08
|-2,22
|Reysaş GMYO
|5,07
|5,18
|-2,12
| Anadolu Grubu Holding
|18,90
|19,30
|-2,07
|İş Fin.Kir.
|3,86
|3,94
|-2,03
| Albaraka Türk
|1,47
|1,50
|-2,00
|Pegasus
|56,85
|58,00
|-1,98
|Karsan Otomotiv
|1,98
|2,02
|-1,98
|Vestel
|14,66
|14,92
|-1,74
|Net Holding
|2,27
|2,31
|-1,73
|Tüpraş
|87,10
|88,60
|-1,69
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,36
|2,40
|-1,67
|Hektaş
|14,25
|14,49
|-1,66
|İş GMYO
|1,89
|1,92
|-1,56
|Doğan Holding
|1,96
|1,99
|-1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:45 Kaynak: AA
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