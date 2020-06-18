Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,06 21,20 -5,38 Selçuk Ecza Deposu 8,87 9,21 -3,69 Tat Gıda 9,66 10,00 -3,40 Eczacıbaşı İlaç 6,16 6,37 -3,30 Albaraka Türk 1,57 1,62 -3,09 Torunlar GMYO 3,17 3,25 -2,46 Eczacıbaşı Yatırım 13,70 13,99 -2,07 Güneş Sigorta 4,37 4,45 -1,80 Şekerbank 1,33 1,35 -1,48 Kerevitaş Gıda 4,38 4,44 -1,35 Reysaş GMYO 5,31 5,37 -1,12 Alarko Holding 5,54 5,60 -1,07 Brisa 12,32 12,45 -1,04 Kordsa Teknik Tekstil 12,16 12,27 -0,90 Migros Ticaret 35,94 36,26 -0,88 Ford Otosan 69,15 69,65 -0,72 Anadolu Grubu Holding 19,66 19,80 -0,71 Gözde Girişim 4,63 4,66 -0,64 Akçansa 12,44 12,51 -0,56 Global Yatırım Holding 4,01 4,03 -0,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)