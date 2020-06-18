Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,06 21,20 -5,38 Selçuk Ecza Deposu 8,87 9,21 -3,69...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 20,06 21,20 -5,38
Selçuk Ecza Deposu 8,87 9,21 -3,69
Tat Gıda 9,66 10,00 -3,40
Eczacıbaşı İlaç 6,16 6,37 -3,30
Albaraka Türk 1,57 1,62 -3,09
Torunlar GMYO 3,17 3,25 -2,46
Eczacıbaşı Yatırım 13,70 13,99 -2,07
Güneş Sigorta 4,37 4,45 -1,80
Şekerbank 1,33 1,35 -1,48
Kerevitaş Gıda 4,38 4,44 -1,35
Reysaş GMYO 5,31 5,37 -1,12
Alarko Holding 5,54 5,60 -1,07
Brisa 12,32 12,45 -1,04
Kordsa Teknik Tekstil 12,16 12,27 -0,90
Migros Ticaret 35,94 36,26 -0,88
Ford Otosan 69,15 69,65 -0,72
Anadolu Grubu Holding 19,66 19,80 -0,71
Gözde Girişim 4,63 4,66 -0,64
Akçansa 12,44 12,51 -0,56
Global Yatırım Holding 4,01 4,03 -0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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