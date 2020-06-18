Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,06 21,20 -5,38 Selçuk Ecza Deposu 8,87 9,21 -3,69...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|20,06
|21,20
|-5,38
| Selçuk Ecza Deposu
|8,87
|9,21
|-3,69
|Tat Gıda
|9,66
|10,00
|-3,40
|Eczacıbaşı İlaç
|6,16
|6,37
|-3,30
| Albaraka Türk
|1,57
|1,62
|-3,09
|Torunlar GMYO
|3,17
|3,25
|-2,46
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,70
|13,99
|-2,07
|Güneş Sigorta
|4,37
|4,45
|-1,80
|Şekerbank
|1,33
|1,35
|-1,48
| Kerevitaş Gıda
|4,38
|4,44
|-1,35
|Reysaş GMYO
|5,31
|5,37
|-1,12
| Alarko Holding
|5,54
|5,60
|-1,07
|Brisa
|12,32
|12,45
|-1,04
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,16
|12,27
|-0,90
|Migros Ticaret
|35,94
|36,26
|-0,88
| Ford Otosan
|69,15
|69,65
|-0,72
| Anadolu Grubu Holding
|19,66
|19,80
|-0,71
|Gözde Girişim
|4,63
|4,66
|-0,64
|Akçansa
|12,44
|12,51
|-0,56
|Global Yatırım Holding
|4,01
|4,03
|-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:35 Kaynak: AA
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