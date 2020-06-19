Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 2,32 2,43 -4,53 Doğuş Otomotiv 15,67 16,36 -4,22 Kardemir (D) 2,92 3,04 -3,95 Deva Holding 19,30 20,06 -3,79 Eczacıbaşı İlaç 5,94 6,16 -3,57 Doğan Holding 1,96 2,03 -3,45 Global Yatırım Holding 3,88 4,01 -3,24 Türk Telekom 7,78 8,04 -3,23 Şok Marketler 12,65 13,07 -3,21 Torunlar GMYO 3,07 3,17 -3,15 Aksigorta 6,72 6,92 -2,89 Vestel 16,26 16,74 -2,87 Yataş 7,92 8,15 -2,82 Emlak Konut GMYO 1,85 1,90 -2,63 Selçuk Ecza Deposu 8,65 8,87 -2,48 Çemtaş 8,26 8,45 -2,25 Eczacıbaşı Yatırım 13,40 13,70 -2,19 İş GMYO 1,86 1,90 -2,11 Aygaz 11,22 11,46 -2,09 Reysaş GMYO 5,20 5,31 -2,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)