Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,25 13,72 -3,43 Enka İnşaat 6,27 6,49 -3,39 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,25
|13,72
|-3,43
|Enka İnşaat
|6,27
|6,49
|-3,39
|Halkbank
|6,24
|6,45
|-3,26
|Vakıflar Bankası
|5,23
|5,34
|-2,06
|Klimasan Klima
|16,55
|16,82
|-1,61
|Mavi Giyim
|48,64
|49,42
|-1,58
|İş GMYO
|1,88
|1,91
|-1,57
|Gübre Fabrikaları
|29,20
|29,64
|-1,48
| İş Bankası (C)
|5,45
|5,53
|-1,45
|Brisa
|12,22
|12,39
|-1,37
|Ülker Bisküvi
|24,56
|24,90
|-1,37
| Kerevitaş Gıda
|4,28
|4,33
|-1,15
|MLP Sağlık
|18,46
|18,66
|-1,07
|Anadolu Efes
|20,60
|20,80
|-0,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,42
|2,44
|-0,82
|Akbank
|6,12
|6,17
|-0,81
|Reysaş GMYO
|5,23
|5,27
|-0,76
|Hektaş
|14,03
|14,13
|-0,71
| Bursa Çimento
|4,22
|4,25
|-0,71
|Garanti Bankası
|8,46
|8,52
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:45 Kaynak: AA
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