Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,25 13,72 -3,43 Enka İnşaat 6,27 6,49 -3,39 Halkbank 6,24 6,45 -3,26 Vakıflar Bankası 5,23 5,34 -2,06 Klimasan Klima 16,55 16,82 -1,61 Mavi Giyim 48,64 49,42 -1,58 İş GMYO 1,88 1,91 -1,57 Gübre Fabrikaları 29,20 29,64 -1,48 İş Bankası (C) 5,45 5,53 -1,45 Brisa 12,22 12,39 -1,37 Ülker Bisküvi 24,56 24,90 -1,37 Kerevitaş Gıda 4,28 4,33 -1,15 MLP Sağlık 18,46 18,66 -1,07 Anadolu Efes 20,60 20,80 -0,96 Yapı ve Kredi Bankası 2,42 2,44 -0,82 Akbank 6,12 6,17 -0,81 Reysaş GMYO 5,23 5,27 -0,76 Hektaş 14,03 14,13 -0,71 Bursa Çimento 4,22 4,25 -0,71 Garanti Bankası 8,46 8,52 -0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)