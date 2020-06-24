Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 19,22 20,32 -5,41 Enka İnşaat 6,01 6,27 -4,15 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 19,22 20,32 -5,41
Enka İnşaat 6,01 6,27 -4,15
Aksa 7,04 7,31 -3,69
Garanti Bankası 8,19 8,46 -3,19
Vakıflar Bankası 5,08 5,23 -2,87
Karel Elektronik 15,49 15,93 -2,76
Akbank 5,96 6,12 -2,61
Yapı ve Kredi Bankası 2,36 2,42 -2,48
Tekfen Holding 16,67 17,09 -2,46
Albaraka Türk 1,62 1,66 -2,41
Eczacıbaşı İlaç 6,16 6,31 -2,38
T.S.K.B. 1,25 1,28 -2,34
Sabancı Holding 9,00 9,21 -2,28
Selçuk Ecza Deposu 8,75 8,95 -2,23
Koç Holding 17,10 17,49 -2,23
TAV Havalimanları 19,10 19,53 -2,20
Karsan Otomotiv 2,67 2,73 -2,20
Şekerbank 1,37 1,40 -2,14
İş GMYO 1,84 1,88 -2,13
Ülker Bisküvi 24,04 24,56 -2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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