Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 19,22 20,32 -5,41 Enka İnşaat 6,01 6,27 -4,15 Aksa 7,04 7,31 -3,69 Garanti Bankası 8,19 8,46 -3,19 Vakıflar Bankası 5,08 5,23 -2,87 Karel Elektronik 15,49 15,93 -2,76 Akbank 5,96 6,12 -2,61 Yapı ve Kredi Bankası 2,36 2,42 -2,48 Tekfen Holding 16,67 17,09 -2,46 Albaraka Türk 1,62 1,66 -2,41 Eczacıbaşı İlaç 6,16 6,31 -2,38 T.S.K.B. 1,25 1,28 -2,34 Sabancı Holding 9,00 9,21 -2,28 Selçuk Ecza Deposu 8,75 8,95 -2,23 Koç Holding 17,10 17,49 -2,23 TAV Havalimanları 19,10 19,53 -2,20 Karsan Otomotiv 2,67 2,73 -2,20 Şekerbank 1,37 1,40 -2,14 İş GMYO 1,84 1,88 -2,13 Ülker Bisküvi 24,04 24,56 -2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)