Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 19,22 20,32 -5,41 Enka İnşaat 6,01 6,27 -4,15 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|19,22
|20,32
|-5,41
|Enka İnşaat
|6,01
|6,27
|-4,15
|Aksa
|7,04
|7,31
|-3,69
|Garanti Bankası
|8,19
|8,46
|-3,19
|Vakıflar Bankası
|5,08
|5,23
|-2,87
|Karel Elektronik
|15,49
|15,93
|-2,76
|Akbank
|5,96
|6,12
|-2,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,36
|2,42
|-2,48
|Tekfen Holding
|16,67
|17,09
|-2,46
| Albaraka Türk
|1,62
|1,66
|-2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|6,16
|6,31
|-2,38
|T.S.K.B.
|1,25
|1,28
|-2,34
|Sabancı Holding
|9,00
|9,21
|-2,28
| Selçuk Ecza Deposu
|8,75
|8,95
|-2,23
|Koç Holding
|17,10
|17,49
|-2,23
|TAV Havalimanları
|19,10
|19,53
|-2,20
|Karsan Otomotiv
|2,67
|2,73
|-2,20
|Şekerbank
|1,37
|1,40
|-2,14
|İş GMYO
|1,84
|1,88
|-2,13
|Ülker Bisküvi
|24,04
|24,56
|-2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:45 Kaynak: AA
Son Dakika 18:13 Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor 18:03 Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:38 41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 14:58 Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek 13:26 1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak