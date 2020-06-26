Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 26,30 27,80 -5,40 Mavi Giyim 46,82 47,60 -1,64 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 26,30 27,80 -5,40 Mavi Giyim 46,82 47,60 -1,64 Vestel 16,15 16,37 -1,34 Koza Madencilik 12,99 13,15 -1,22 İpek Doğal Enerji 13,50 13,66 -1,17 Bizim Mağazaları 19,30 19,52 -1,13 Doğuş Otomotiv 16,09 16,27 -1,11 Good-Year 5,30 5,35 -0,93 Tekfen Holding 17,21 17,37 -0,92 Özak GMYO 3,91 3,94 -0,76 Şekerbank 1,36 1,37 -0,73 Tümosan Motor ve Traktör 7,13 7,18 -0,70 Güneş Sigorta 4,30 4,33 -0,69 Sasa Polyester 10,77 10,84 -0,65 Aksigorta 6,62 6,66 -0,60 Koza Altın 80,15 80,60 -0,56 Bim Mağazalar 69,80 70,15 -0,50 Çemtaş 8,13 8,17 -0,49 Enerjisa Enerji 8,31 8,35 -0,48 Kerevitaş Gıda 4,47 4,49 -0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi

Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor

Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı

Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti

Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu

Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti

Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu

2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir

Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı