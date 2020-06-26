Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 26,30 27,80 -5,40 Mavi Giyim 46,82 47,60 -1,64 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|26,30
|27,80
|-5,40
|Mavi Giyim
|46,82
|47,60
|-1,64
|Vestel
|16,15
|16,37
|-1,34
| Koza Madencilik
|12,99
|13,15
|-1,22
|İpek Doğal Enerji
|13,50
|13,66
|-1,17
|Bizim Mağazaları
|19,30
|19,52
|-1,13
| Doğuş Otomotiv
|16,09
|16,27
|-1,11
|Good-Year
|5,30
|5,35
|-0,93
|Tekfen Holding
|17,21
|17,37
|-0,92
|Özak GMYO
|3,91
|3,94
|-0,76
|Şekerbank
|1,36
|1,37
|-0,73
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,13
|7,18
|-0,70
|Güneş Sigorta
|4,30
|4,33
|-0,69
| Sasa Polyester
|10,77
|10,84
|-0,65
|Aksigorta
|6,62
|6,66
|-0,60
|Koza Altın
|80,15
|80,60
|-0,56
|Bim Mağazalar
|69,80
|70,15
|-0,50
|Çemtaş
|8,13
|8,17
|-0,49
|Enerjisa Enerji
|8,31
|8,35
|-0,48
| Kerevitaş Gıda
|4,47
|4,49
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:45 Kaynak: AA
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