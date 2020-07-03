Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 637,20 656,50 -2,94 Türk Hava Yolları 11,92...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Ege Endüstri
|637,20
|656,50
|-2,94
|Türk Hava Yolları
|11,92
|12,26
|-2,77
| Ford Otosan
|72,55
|74,50
|-2,62
|Halk GMYO
|2,33
|2,39
|-2,51
|Vakıflar Bankası
|5,13
|5,26
|-2,47
|Kardemir (D)
|3,16
|3,24
|-2,47
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|8,74
|-2,40
|İş GMYO
|2,05
|2,10
|-2,38
|Şişe Cam
|5,74
|5,88
|-2,38
|TAV Havalimanları
|18,65
|19,10
|-2,36
|Arçelik
|18,93
|19,38
|-2,32
|T.S.K.B.
|1,29
|1,32
|-2,27
|Bizim Mağazaları
|20,66
|21,14
|-2,27
|Bagfaş
|17,67
|18,08
|-2,27
|Petkim
|4,16
|4,25
|-2,12
| İskenderun Demir Çelik
|7,44
|7,60
|-2,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,35
|2,40
|-2,08
|Enka İnşaat
|6,22
|6,35
|-2,05
| İş Bankası (C)
|5,38
|5,49
|-2,00
|Halkbank
|6,09
|6,21
|-1,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:43 Kaynak: AA
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