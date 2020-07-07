Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 2,78 2,88 -3,47 Şok Marketler 14,10 14,57 -3,23 Albaraka Türk 1,87 1,93 -3,11 Klimasan Klima 16,50 16,96 -2,71 Alkim Kimya 13,16 13,50 -2,52 Kerevitaş Gıda 5,11 5,24 -2,48 TAV Havalimanları 18,12 18,53 -2,21 Good-Year 5,83 5,96 -2,18 Netaş Telekom. 15,64 15,98 -2,13 İskenderun Demir Çelik 7,40 7,56 -2,12 Pegasus 52,00 53,10 -2,07 Çelebi 74,80 76,35 -2,03 Borusan Mannesmann 12,02 12,26 -1,96 Türk Hava Yolları 11,64 11,87 -1,94 Selçuk Ecza Deposu 9,20 9,38 -1,92 Bagfaş 18,59 18,95 -1,90 Global Yat. Holding 4,16 4,24 -1,89 Migros Ticaret 42,60 43,38 -1,80 DO-CO 339,40 345,50 -1,77 Çemtaş 8,98 9,14 -1,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)