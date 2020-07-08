Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,71 2,86 -5,24 Oyak Çimento 9,42 9,87 -4,56 Albaraka Türk 1,79 1,87 -4,28 Karsan Otomotiv 3,53 3,67 -3,81 Bagfaş 17,91 18,59 -3,66 Torunlar GMYO 3,99 4,14 -3,62 Aksa Enerji 5,78 5,99 -3,51 Şekerbank 1,68 1,74 -3,45 DO-CO 328,40 339,40 -3,24 Akçansa 14,95 15,45 -3,24 Çimsa 11,11 11,48 -3,22 Petkim 4,28 4,42 -3,17 Türk Hava Yolları 11,31 11,64 -2,84 Mavi Giyim 47,14 48,40 -2,60 Ford Otosan 73,05 75,00 -2,60 Bursa Çimento 4,67 4,79 -2,51 TAV Havalimanları 17,68 18,12 -2,43 Çelebi 73,00 74,80 -2,41 Pegasus 50,85 52,00 -2,21 Halk GMYO 2,34 2,39 -2,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)