Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 2,49 2,76 -9,78 Zorlu Enerji 2,52 2,79 -9,68 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|2,49
|2,76
|-9,78
|Zorlu Enerji
|2,52
|2,79
|-9,68
|Karsan Otomotiv
|3,19
|3,53
|-9,63
|MLP Sağlık
|20,96
|23,10
|-9,26
|Torunlar GMYO
|3,63
|3,99
|-9,02
|Aksa
|7,32
|7,97
|-8,16
|GSD Holding
|2,14
|2,33
|-8,15
|Oyak Çimento
|8,68
|9,42
|-7,86
| Kerevitaş Gıda
|4,76
|5,14
|-7,39
|Akçansa
|13,88
|14,95
|-7,16
| Anadolu Grubu Holding
|20,12
|21,64
|-7,02
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,91
|7,43
|-7,00
| Albaraka Türk
|1,67
|1,79
|-6,70
| Alarko GMYO
|17,28
|18,50
|-6,59
|Global Yat. Holding
|4,12
|4,39
|-6,15
|Yataş
|8,36
|8,89
|-5,96
|Brisa
|12,17
|12,92
|-5,80
|İş Fin.Kir.
|3,96
|4,20
|-5,71
|Kardemir (D)
|3,09
|3,27
|-5,50
|Çemtaş
|8,48
|8,96
|-5,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:49 Kaynak: AA
Son Dakika 19:52 Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 16:05 Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:49 Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi