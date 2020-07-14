Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 89,00 94,00 -5,32 Odaş Elektrik 2,85 2,95 -3,39 Aygaz 11,65 11,95 -2,51 İş Fin.Kir. 3,97 4,07 -2,46 Hektaş 13,82 14,16 -2,40 Global Yat. Holding 4,15 4,25 -2,35 Net Holding 2,53 2,59 -2,32 İpek Doğal Enerji 13,99 14,32 -2,30 Bursa Çimento 4,74 4,85 -2,27 Kardemir (D) 3,07 3,14 -2,23 Klimasan Klima 15,81 16,15 -2,11 Petkim 4,23 4,32 -2,08 Alarko Holding 5,68 5,80 -2,07 Tekfen Holding 17,41 17,77 -2,03 Tüpraş 86,20 87,95 -1,99 Brisa 12,44 12,69 -1,97 Deva Holding 19,34 19,70 -1,83 Çimsa 10,85 11,05 -1,81 Vakıflar Bankası 4,90 4,99 -1,80 Akbank 5,77 5,86 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)