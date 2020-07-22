Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 28,30 29,72 -4,78 MLP Sağlık 18,81 19,61 -4,08 Kartonsan 588,00 611,00 -3,76 Net Holding 2,50 2,59 -3,47 Anadolu Efes 20,72 21,36 -3,00 Zorlu Enerji 2,53 2,60 -2,69 Şekerbank 1,61 1,65 -2,42 Bizim Mağazaları 19,01 19,48 -2,41 Borusan Mannesmann 12,57 12,87 -2,33 Sasa Polyester 13,40 13,69 -2,12 Good-Year 5,59 5,71 -2,10 Güneş Sigorta 5,16 5,27 -2,09 Odaş Elektrik 2,70 2,75 -1,82 Çimsa 11,15 11,35 -1,76 Aksa 7,33 7,46 -1,74 Turkcell 16,12 16,40 -1,71 Oyak Çimento 8,95 9,10 -1,65 Brisa 12,30 12,50 -1,60 Anadolu Grubu Holding 20,38 20,70 -1,55 Tofaş Oto Fabrikası 26,12 26,52 -1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)