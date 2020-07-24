Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 6,60 6,89 -4,21 Gözde Girişim 6,02 6,21 -3,06 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Bursa Çimento
|6,60
|6,89
|-4,21
|Gözde Girişim
|6,02
|6,21
|-3,06
|Alkim Kimya
|13,78
|14,12
|-2,41
| Netaş Telekomünikasyon
|17,83
|18,22
|-2,14
|Brisa
|12,04
|12,28
|-1,95
| Alarko GMYO
|17,36
|17,70
|-1,92
|Odaş Elektrik
|2,71
|2,76
|-1,81
| Aksa Enerji
|5,63
|5,73
|-1,75
|MLP Sağlık
|18,28
|18,58
|-1,61
|Akçansa
|13,20
|13,40
|-1,49
|İş GMYO
|2,14
|2,17
|-1,38
|Bagfaş
|18,21
|18,44
|-1,25
|Torunlar GMYO
|4,77
|4,83
|-1,24
|Oyak Çimento
|8,80
|8,91
|-1,23
|İş Finansal Kiralama
|4,23
|4,28
|-1,17
|Net Holding
|2,56
|2,59
|-1,16
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|6,35
|-1,10
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,36
|12,49
|-1,04
| Ford Otosan
|77,50
|78,30
|-1,02
|Vakıflar Bankası
|4,88
|4,93
|-1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 06:45
Kaynak: AA
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