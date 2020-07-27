Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,24 13,78 -3,92 Torunlar GMYO 4,61 4,77 -3,35 Bursa Çimento 6,39 6,60 -3,18 Halkbank 5,72 5,85 -2,22 Şok Marketler 13,89 14,20 -2,18 Trakya Cam 4,23 4,31 -1,86 Garanti Bankası 7,77 7,91 -1,77 Şişe Cam 6,35 6,46 -1,70 Vakıflar Bankası 4,80 4,88 -1,64 Soda Sanayii 7,21 7,33 -1,64 Oyak Çimento 8,67 8,80 -1,48 Türk Hava Yolları 11,58 11,74 -1,36 Anadolu Cam 5,45 5,52 -1,27 Özak GMYO 4,73 4,79 -1,25 Şekerbank 1,60 1,62 -1,23 Gözde Girişim 5,95 6,02 -1,16 Zorlu Enerji 2,61 2,64 -1,14 Coca Cola İçecek 47,22 47,76 -1,13 Alarko GMYO 17,17 17,36 -1,09 Akbank 5,72 5,78 -1,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)