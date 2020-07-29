Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 768,00 835,10 -8,03 Kartonsan 719,20 779,80 -7,77 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Ege Endüstri
|768,00
|835,10
|-8,03
|Kartonsan
|719,20
|779,80
|-7,77
|Bizim Mağazaları
|16,82
|17,84
|-5,72
|Tekfen Holding
|14,82
|15,59
|-4,94
|Petkim
|3,90
|4,07
|-4,18
|Garanti Bankası
|7,10
|7,40
|-4,05
|DO-CO
|362,00
|377,20
|-4,03
|Trakya Cam
|3,82
|3,98
|-4,02
|Anadolu Cam
|4,95
|5,15
|-3,88
|Soda Sanayii
|6,60
|6,85
|-3,65
|Akbank
|5,31
|5,50
|-3,45
|Mavi Giyim
|41,50
|42,92
|-3,31
|ASELSAN
|35,28
|36,48
|-3,29
|Klimasan Klima
|15,58
|16,10
|-3,23
| İş Bankası (C)
|4,87
|5,03
|-3,18
|TAV Havalimanları
|16,46
|17,00
|-3,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,18
|2,25
|-3,11
|Anadolu Efes
|19,45
|20,04
|-2,94
|Şişe Cam
|5,84
|6,01
|-2,83
|Sabancı Holding
|8,61
|8,86
|-2,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:39
Kaynak: AA
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